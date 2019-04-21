أسعار الفاكهة اليوم في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم، الأحد في الأسواق، وتقدم "الوطن" لقرائها أسعار أنواع الفاكهة المختلفة ومنها الكانتالوب، الخوخ، الموز والتفاح.

الكانتالوب

وصل سعر كيلو الكانتالوب إلى 8 جنيهات للكيلو.

التفاح

بدأ سعر كيلو التفاح من 15 حتى 35 جنيهًا للكيلو.

الموز

وصل سعر الموز 13 جنيها للكيلو.

البطيخ

وصل سعر البطيخ إلى 10 جنيهات للكيلو.

البرتقال

وصل سعر البرتقال إلى 4 جنيهات للكيلو.

الفراولة

وصل سعر الفراولة إلى 10 جنيهات للكيلو.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 12 جنيهات للكيلو.

الخوخ

وصل سعر الخوخ إلى 15 جنيها للكيلو.