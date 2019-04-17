شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا ملحوظَا في الأسواق المصرية، وتقدم "الوطن" يوميًا لقرائها خدمة أسعار الفاكهة المختلفة على النحو التالي:
الفراولة
تراوح سعر الفراولة بين 7.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.
الموز
بلغ سعر الموز 7.5 جنيه للكيلو.
البرتقال
وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلو.
الكانتالوب
تراوح سعر كيلو الكانتالوب بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو.
الخوخ
بلغ سعر الخوخ 10 جنيهات للكيلو.
الكيوي
بلغ سعر الكيوي 2 جنيه للثمرة الواحدة.
الجوافة
بلغ سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو.
التفاح
وصل سعر كيلو التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلو.