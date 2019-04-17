أسعار الفاكهة اليوم في مصر

شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا ملحوظَا في الأسواق المصرية، وتقدم "الوطن" يوميًا لقرائها خدمة أسعار الفاكهة المختلفة على النحو التالي:

الفراولة

تراوح سعر الفراولة بين 7.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

الموز

بلغ سعر الموز 7.5 جنيه للكيلو.

البرتقال

وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلو.

الكانتالوب

تراوح سعر كيلو الكانتالوب بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الخوخ

بلغ سعر الخوخ 10 جنيهات للكيلو.

الكيوي

بلغ سعر الكيوي 2 جنيه للثمرة الواحدة.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو.

التفاح

وصل سعر كيلو التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلو.