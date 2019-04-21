تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

نشرت «الوطن» في عددها الصادر، اليوم الأحد، تغطية خاصة لليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي شهد حرص الناخبين على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وتقرأ في هذا العدد:

«حَىّ على الاستفتاء».. «الإمام والبابا» فى اللجنة: الوطن يحتاجنا

الشباب.. مشاركون ومتطوعون: «ده واجبنا تجاه أهلنا.. ولن نسمح بهدم الدولة»

عمال مصر.. وردية وطنية.. الآلاف يهتفون: «انزل شارك.. تحيا مصر»

الكبار فى أول الصفوف.. صوّتنا لأولادنا ومستقبل بلدنا

وزيرات تقدمن صفوف المشاركين للإدلاء بأصواتهن فى استفتاء الدستور