شهد لجان دائرة المرج والبركة، في اليوم الثاني للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، إقبال متوسط مع الساعات الأولى لفتح لجان التصويت اليوم الأحد.

ونظم شباب الأحزاب أمام اللجان اللانتخابية مجموعة شبابية لمساعدة المواطنين وإرشادهم لأماكن لجان التصويت، للإدلاء بأصواتهم، فيما تولت مجموعات أخري تنظيم الحركة المرورية أمام اللجان وتيسير حركة السيارات.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، امس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.