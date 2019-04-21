أدلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصوته اليوم الأحد، على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد عبد الفتاح الإعدادية، بمدينة نصر.

وأكد الوزير، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر واجبًا على كل مواطن مصري أن يدلي بصوته لدعم واستكمال لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مشاركته تعتبر من قبيل الواجب الوطني الملقى على عاتقه نحو وطنه لمستقبل أفضل، مؤكدًا أن مشاركة المصريين في هذا العرس الديمقراطي تضع لبنة جديدة نحو مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم، كما عهدنا من الشعب المصري دائمًا بما يضربه من أروع المثل في ممارسة حقوقه السياسية بمنتهى الحرية والشفافية والنزاهة، تأكيدًا على حبهم الشديد للوطن، والانتماء له بكل كيانهم.