أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة "جراج ماسبيرو".

وعقب الإدلاء بصوته أكد المهندس طارق الملا، أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين واستكمال مسيرة التنمية وترسيخ الاستقرار الذي تشهده مصر على كافة المستويات.

وأضاف أن الدولة المصرية تتقدم وتتطور بصورة ملموسة في كافة المجالات وهو ما يستوجب البناء عليه من خلال خطوات جديدة تمهد الطريق لتحقيق مزيد من النجاحات و استكمال مسيرة البناء والتنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل.

وأكد الملا، على ثقته في وعي الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، من خلال ممارسة حقه السياسي في الإدلاء بالصوت بحرية تامة والمشاركة في دعم مصر ومستقبلها، مشيراً إلى أنه تم توفير لجان للوافدين من العاملين بقطاع البترول بالمواقع الإنتاجية المختلفة للتيسير عليهم في ممارسة حقهم الدستوري.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.