أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا، اليوم الأحد، فرض منع للتجول اعتباراً من الساعة السادسة مساءً (12.30 بتوقيت جرينتش) في البلاد بعد سلسلة اعتداءات استهدفت عدداً من الفنادق والكنائس في الجزيرة.

وسيستمر منع التجول حتى الساعة السادسة صباحاُ (00.30 بتوقيت جرينتش) على أثر هذه الهجمات التي أودت بحياة 158 شخصاً على الأقل، حسب حصيلة ما زالت موقتة.

انفجار ثامن

بالتزامن، أعلنت شرطة كولومبو أن انفجاراً ثامناً وقع بعيد ظهر الأحد، في مكان لم يحدد في أوروجوداواتا الضاحية الشمالية لكولومبيو.

وضربت اعتداءات كنائس وفنادق يوم عيد الفصح الكاثوليكي في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا.

إدانات دولية

وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن شعوره بـ"الحزن"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لتقديم دعمه" لكولومبو.

وقال يونكر على "تويتر" "علمت بهول وحزن بالاعتداءات التي كلفت هذا العدد من الناس حياتهم. أعبر عن تعازي الحارة لعائلات الضحايا الذين تجمعوا للصلاة بسلام أو جاؤوا لزيارة هذا البلد الجميل". وأضاف "نحن مستعدون لتقديم دعمنا".

وأدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتداءات، معتبرة أنها "أعمال عنف مروعة". وكتبت في تغريدة على "تويتر": "علينا أن نتوحد للعمل على ألا يمارس أي شخص عقيدته بخوف"، معبرة عن "تعازيها الحارة" لـ"كل الأشخاص المتضررين".

وقبل ساعات من الانفجارات، أكدت ماي في رسالتها بمناسبة عيد الفصح دعمها للمسيحيين الذين يعرضهم إيمانهم "لخطر هائل".

وقالت في بيان إن "كنائس هوجمت ومسيحيون قتلوا وعائلات أجبرت على الهرب من منازلها". وأضافت "علينا أن ندافع عن حق كل شخص في ممارسة عقيدته بسلام، أيا تكن ديانته".

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه شعر "بصدمة عميقة وبالحزن من هذه الهجمات الرهيبة التي ارتكبت اليوم ضد كنائس وفنادق في سريلانكا".

وكتب في تغريدة أن "استهداف الذين تجمعوا من أجل صلاة عيد الفصح عمل شنيع".