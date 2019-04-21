كثيرًا ما يعاني المواطنون من حذفهم أو حذف أفراد أسرهم بطريقة عشوائية من قاعدة الدعم التمويني أو وقف بطاقاتهم دون سبب معلن.

وتستعرض "الوطن" خطوات إعادة البطاقات الموقوفة، وذلك على النحو التالي:

1- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له ويحرر نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية مرفق به المستندات الآتية:

- البطاقة التموينية الموقوفة "وذلك في حالة تغيير عدد المستفيدين".

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند الدال على عدم الصرف.

2- يعتمد مكتب التموين نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإلغائها من "Black List" وإصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.

3- يرسل مركز الخدمة البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

4- تراجع الشركة المنفذة وترسل البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

5- يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على "اسم صاحب البطاقة - الرقم القومي- عدد المستفيدين- تاريخ الاستلام".

6- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الجديد، وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية والبطاقة المدنية للمستلم.

7- يصرف المواطن المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاستلامها.