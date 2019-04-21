انتهى الفنان محمد فراج من تصوير 50% من أحداث مسلسل "قابيل"، والذي يعتبر أولى بطولاته الدرامية بموسم رمضان المقبل.

وقال "فراج" لـ"الوطن": "المسلسل تشويقي اجتماعي، وسيناريو مختلف في تناول القصة، وشخصيتي متغيرة شكلاً ومضمونًا".

مسلسل "قابيل" المقرر عرضه في رمضان 2019، بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعلى الطيب، وإنتاج شركة (E Producers) لمالكها عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، وتأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي.

وتدور أحداث المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.