طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، البرومو الرسمي، والذي يجمع كل أبطال العمل، وذلك لبدء عرضه على عدد من القنوات، خلال شهر رمضان المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وتواصل أسرة مسلسل "مملكة الغجر"، تصوير أحداث العمل، في ديكور بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت لمجموعة من المشاهد، تشارك فيها فيفي عبده وحورية فرغلي وعزه مجاهد

كما انتهى المخرج عبدالعزيز حشاد من تصوير المشاهد الخاصة بـ"ربع الغجر" والتي تمت في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الاعلامي.

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.