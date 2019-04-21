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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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مسنة تشارك في الاستفتاء بمساعدة قوات التأمين ببنها: "علشان مصر"

مسنة تشارك في الاستفتاء بمساعدة قوات التأمين ببنها: "علشان مصر"

مجدي الهواري: عرض "الملك لير" في رمضان بسبب الإقبال الجماهيري

مجدي الهواري: عرض "الملك لير" في رمضان بسبب الإقبال الجماهيري

زايد تشكر الطيب لدعمه "قوائم الانتظار": لولا بيت الزكاة لما نجحنا

زايد تشكر الطيب لدعمه "قوائم الانتظار": لولا بيت الزكاة لما نجحنا

سميرة عبدالعزيز تشارك في الاستفتاء: نعم للدستور من أجل مصلحة البلد

سميرة عبدالعزيز تشارك في الاستفتاء: نعم للدستور من أجل مصلحة البلد

مسيرة لطلاب "خدمة اجتماعية المنصورة" لحث المواطنين على الاستفتاء

مسيرة لطلاب "خدمة اجتماعية المنصورة" لحث المواطنين على الاستفتاء

الطلاب الوافدين بـ"زراعة وتطبيقية دمياط" يصوتون في الاستفتاء

الطلاب الوافدين بـ"زراعة وتطبيقية دمياط" يصوتون في الاستفتاء

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بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

بـ"تاج السعف".. سامي يصطحب حفيدته للاستفتاء: "بنمي حسها الوطني"

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

تغطية خاصة| مصر «تُعدِّل» مسارها

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

«باسم» ينافس باعة «سور الأزبكية»: معرض دائم.. تخفيضات واستعارة وكتب مجانية

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

مسئول «الأوقاف» يغير ختمه لابتسامة: «الموظف» الحنين رزق

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

"نصف شعبان وأحد سعف وأسبوع الآلام".. مسلم ومسيحي في أيام الاستفتاء

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

من قصور الثقافة إلى "عم كامل".. 14 عاما من "الشقا" في رحلة أبو الوفا

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