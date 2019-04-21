استمر توافد أبناء الجالية المصرية في جنيف والقطاع الفرنسي من سويسرا، على مقر البعثة المصرية في جنيف للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، وذلك في ثالث وآخر أيام التصويت، حيث شهد مقر البعثة توافد مجموعات الشباب وكذلك العائلات للتصويت في ظل الإجراءات المنظمة وعملية التنظيم التي سهلت التصويت، والتي أشرف عليها السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف وريس البعثة وأحمد إبراهيم قنصل مصر في جنيف، وأيام التصويت الثلاث كانت شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية، والذين توافدوا حاملين أعلام مصر ومؤكدين أن مشاركتهم تأتي تلبية لنداء الوطن ومساهمة في استقراره وتعزيز مسيرته نحو التنمية الشاملة ودعم الجهود في مواجهة التحديات.

جدير بالذكر، أن عملية الاقتراع التي ستنتهي في التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي في جنيف سيليها عملية فرز الأصوات وإعداد المحضر الرسمي الخاص بالإعداد ونتائج التصويت والذي سيرسل إلى اللجنة العليا المنظمة في مصر.