واصل المصريون بالسودان، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومه الثالث والأخير بالخارج، حيث فتحت سفارة مصر بـ"الخرطوم" أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي.

وصرح سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن اللجنة المخصصة للاستفتاء بالسفارة تشهد إقبالا ملحوظا من الناخبين في اليوم الثالث، منوها بأن الكثير منهم قدم من الولايات السودانية البعيدة للإدلاء بصوته، موجها الشكر للمرأة المصرية المغتربة، التي حرصت بشدة على المشاركة في الاستفتاء.

وأضاف أنه سيتم غلق باب التصويت في التاسعة مساء اليوم، وأنه في حالة تواجد ناخبين داخل المقر الانتخابي في هذا التوقيت ستستمر عملية الاستفتاء حتى يدلى الجميع بأصواتهم تنفيذا للقانون، منوها بأن السودان يضم لجنة انتخابية واحدة للمصريين بالخارج، داخل السفارة، وأشار إلى أنه عقب انتهاء التصويت ستبدأ مباشرة عمليات فرز وتجميع الأصوات، ثم يتم إعلان نتيجة الفرز، وذلك في حضور أعضاء السفارة ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.