استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السيد/ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، بحضور د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة وفى بداية اللقاء.

أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والثقافية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالاستثمار فى مجال التعليم، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهه، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الإجراءات التنفيذية لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وخطة الجامعة لتوسيع مقرها واحتياجاتها العلمية والإدارية، وكذلك التجهيزات من حيث القاعات والمعامل الدراسية بحيث تكون على أحدث النظم العالمية. كما ناقش الجانبان آليات التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية فى المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهداف التنمية فى كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالى التعليم العالي والبحث العلمى.ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، مشيداً بنجاح التعاون المصرى الفرنسى فى شتى المجالات وخاصة التعليمية والبحثية.