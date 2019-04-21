أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن خالص تعازيها لأقارب ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم الأحد، في سريلانكا، وأسفرت - في أحدث حصيلةللضحايا - عن مقتل 207 وإصابة 450 شخصا آخرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم - إن فرنسا تدين بأشد العبارات الهجمات الرهيبة التي أنفذت في سريلانكا واستهدفت الكنائس، حيث تم الاحتفال بقداس عيد الفصح وكذلك العديد من الفنادق في كولومبو.

وأضاف البيان أن الوزارة شكلت خلية أزمات يمكن التواصل معاها لكل شخص يقيم في فرنسا أو في سريلانكا يحتاج إلى مساعدة بعد هذه الهجمات القاتلة.وكانت الشرطة السريلانكية قد أعلنت تعرض كنائس وفنادق وحديقة حيوان في 3 مدن بالبلاد لـ8 تفجيرات، منها ثلاثة انفجارات وقعت في كنائس كاثوليكية، حيث يقام قداس عيد الفصح.. بينما حدثت ثلاثة انفجارات أخرى في فنادق 5 نجوم، فضلا عن تفجير في حديقة حيوان قريبة من العاصمة.

من جانبها، أدانت ماليزيا بشـدة الهجمات الإرهابية التي اسـتهدفت كنائس وفنادق في مدينة كولومبو بسريلانكا، اليوم الأحد، والتي تسببت في مصرع وإصابة مئات الضحايا، وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن البلاد تطالب بإحضار الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات أمام العدالة، وتنصح الرعايا الماليزيين في سريلانكا بالابتعاد عن الأماكن القريبة من مواقع الهجمات، مع متابعة تطورات الأوضاع عن كُثب.