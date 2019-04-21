غرفة عمليات مستقبل وطن سوهاج : إقبال كبير على التصويت فى اليوم الثانى

رصدت غرفة عمليات أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، من خلال تواصلها مع غرف عمليات أمانات الحزب الفرعية بالمراكز، إقبالا كبيرًا من المواطنين على التصويت داخل لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف قرى ومراكز المحافظة في اليوم الثاني لعملية التصويت، وزادت كثافة الإقبال في عدد كبير من القرى.

ورصدت غرفة عمليات الحزب، برئاسة اللواء محمد مصطفي أمين الحزب بالمحافظة، مشاركة واسعة اليوم من الأقباط عقب خروجهم من الكنائس بعد أدائهم قداس أعياد أحد السعف، ووفرت أمانات الحزب بالمراكز سيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان، مع تواصل تسيير سيارات عليها لافتات تحمل شعارات الحزب لتأييد وحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، بشعار "اعمل الصح"، و "انزل شارك وقول رأيك"، و" نعم للدستور"، مع إذاعة الأغاني الوطنية لحث المواطنين على النزول والتصويت.

وواصلت أمانات الحزب المختلفة، عملها داخل الشارع لحث المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت، وقيام شباب أمانة "العمل الجماهيري " بالحزب بمساعدة الناخبين لمعرفة لجانهم وأرقامهم في كشوف التصويت داخل سرادقات بجوار اللجان، حملت شعار " اعرف لجنتك"، مع توفير الحزب سيارات لمساعدة الناخبين في الوصول إلى مقار اللجان.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.