قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، "إننا اعتدنا في التجارب الديموقراطية أن تكون حالات المشاركة في الأيام الأولى للنصويت ليست كثيفة؛ إذ يؤخر المصوتين المشاركة حتى الأيام الأخيرة".

وأوضح "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للهيئة، "كعادة الشعب المصري، أخذ زمام المبادرة واستجمع وطنيته وقوته وأبدى مشاركة فعالة وحقيقية؛ في مفارقة جديدة، وهو الأمر الذي حدث للمرة الأولى مقارنة بأي استحقاقات سابقة".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "أود باسم الهيئة الوطنية للانتخابات توجيه الشكر والعرفان والإجلال لأبناء الوطن اللذين دحضوا دعوات المقاطعة ودعاوى التشكيك في الاستفتاء، وكانت مبادرتهم بالتوصيت بكثافة كبيرة في أولى أيام الاستفتاء؛ برهانًا على ثقتهم في الاستفتاء وإدراكهم بأهميته للوطن".

وتابع "الشريف": "ننتظر من أبناءنا في شتى بقاع الوطن المزيد من المشاركة والجهد، وإنا على عهدنا معكم أن نكون أهل صدق في القيام على علمية الاستفتاء، وكل الشكر للشعب المصري الذي التحم في النزول والمشاركة".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.