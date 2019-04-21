قائد الدفاع الجوي ومحافظ أسوان يتفقدان لجان الاستفتاء

تفقد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، سير العمل بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقصر ثقافة أسوان ومدرسة أسوان الثانوية بنات، وسط ترديد الأغاني الوطنية والفولكلورية من أطفال المدرسة "المصرية – اليابانية".

رافقهم خلال الجولة اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطني الذى تقوم به القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة في هذا العرس الديمقراطي من خلال تأمين لجان الاقتراع، وهو الذى ساهم في بث أجواء من الطمأنينة والانتظام والهدوء سواء داخل اللجان أو في محيطها لتصبح جاهزة أمام استقبال الناخبين.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكاراتية لتقديم كافة التسهيلات أمام اللاعبين واللاعبات المشاركين في النسخة الـ 38 لبطولة كأس مصر للكاراتية والمقامة حاليا بأسوان للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذى يصل عددهم إلى 1000 لاعب ولاعبة بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وأعضاء الاتحاد المصري.