ضبط رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان، منذ قليل، تشكيلا عصابيا مكون من 6 عاطلين، تخصصوا في سرقة مهمات السكك الحديدية.

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، ضُبط كلا من (علي ر.- 27 سنة- عاطل) و(شاذلي ص.- 33 سنة- عاطل) و(محمود ش.- 19 سنة- عاطل)، و(محمود ج.- 18 سنة- عاطل) و(علي ش.- 16 سنة- عاطل) و(أشرف ع.- 38 سنة- عاطل)، وجميعهم مقيمين دائرة مركز كوم أمبو.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تبين تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية، على أن يقوم المتهم الأول بتصريف المسروقات، وتم ضبط بإرشادهم المضبوطات التالية 2 بلنجة سكة حديد تزن حوالي 16 كيلوجراما، و1 فلنكة سكة حديد تزن حوالي 8 كجم، وقطعة حديدية خاصة بالسكك الحديدية، بها مسامير وصواميل حديدية طولها 40 سم، تزن حوالي 30 كجم، و4 زوايا خاصة بالكهرباء تزن حوالي 200 كجم، و1 قضيب خاص بمصنع السكر طوله متر يزن حوالي 20 كيلوجراما.