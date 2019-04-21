قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة نظمت غرفة عمليات بدأت عملها من مساء الخميس للتواصل مع المصريين هناك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة على شاشة "TeN"، أن الوزارة تواصلت مع الدول العربية والأوروبية وتواصلت مع كندا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الصورة التي ظهر بها المصريون في الاستفتاء تستحق الإشادة والتقدير.

وتابع أن كل المواطنين بكل شرائحهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرأة وشباب مقيمين بالخارج حرصوا على التواجد في مقرات البعثات الدبلوماسية.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.