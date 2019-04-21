قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تُعد الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن نتيجة الاستفتاء للمصريين في الداخل وكذلك في الخارج، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المصريين في الخارج لصنع مستقبل بلادهم.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في على قناة "extra news"، أن غرفة العمليات الخاصة بالوزارة تلقت 220 استفسارًا من المصريين في الخارج حول عملية التصويت، مؤكدة استمرار غرفة العمليات في عملها حتى اللحظة الأخيرة من تصويت المصريين في الخارج، من أجل الرد على استفسارات جديدة قد تساعدهم في تيسير المشاركة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.