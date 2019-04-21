تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عددا من المراكز الانتخابية داخل مدينة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال الناخبين باللجان الانتخابية، وذلك في ثاني أيام الاستفتاء، الذي يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

وشملت جولة محافظ الأقصر في مدينة الأقصر، تفقد لجان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ومدرسة التربية الفكرية بالكرنك.

واطمأن المحافظ على سير عملية الإقتراع وتوافر كل الإجراءات والتسهيلات، التي تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات، كما التقى محافظ الأقصر خلال جولته مع العديد من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الاستفتاء.

يذكر أن عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.