توافد الآلاف من الناخبين من قرية شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج على اللجان، اليوم، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثاني لعمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وصلت المشاركة إلى أعلى درجاتها في جميع الاستحقاقات السياسية، ووفرت الأجهزة والقضاء كل وسائل الراحة والتيسير على المواطنين لتمكينهم من ممارسة حقهم في إبداء الرأي حول التعديلات الدستورية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.