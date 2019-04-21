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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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بالصور| محافظ جنوب سينا يتفقد الجداريات بمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ

بالصور| محافظ جنوب سينا يتفقد الجداريات بمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ

"لحم الغلابة".. فوائد صحية مذهلة لتناول العدس

"لحم الغلابة".. فوائد صحية مذهلة لتناول العدس

إقبال متزايد على لجان الاستفتاء ببندر الفيوم

إقبال متزايد على لجان الاستفتاء ببندر الفيوم

أحمد موسى لمن راهن على عدم المشاركة بالاستفتاء: "ادفنوا نفسكم أحسن"

أحمد موسى لمن راهن على عدم المشاركة بالاستفتاء: "ادفنوا نفسكم أحسن"

رئيس المحلة: مقاعد خاصة لكبار السن في لجان الاستفتاء

رئيس المحلة: مقاعد خاصة لكبار السن في لجان الاستفتاء

بالصور| أبناء أقدم واحة مصرية يقطعون 240 كيلو للتصويت بالاستفتاء

بالصور| أبناء أقدم واحة مصرية يقطعون 240 كيلو للتصويت بالاستفتاء

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مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

"الوطن" أمام مقر الإخوان المهجور.. وجيران "الجماعة": شاركنا بالاستفتاء

"الوطن" أمام مقر الإخوان المهجور.. وجيران "الجماعة": شاركنا بالاستفتاء

بعد تسديده ضربة الجزاء.. ميلنر يحرم محمد صلاح من 3 أرقام قياسية

بعد تسديده ضربة الجزاء.. ميلنر يحرم محمد صلاح من 3 أرقام قياسية

قبل دخول رمضان.. أبرز 5 أماكن لشراء الفوانيس

قبل دخول رمضان.. أبرز 5 أماكن لشراء الفوانيس

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

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