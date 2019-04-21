قال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إن البحيرة بها 18 لجنة عامة و908 لجان فرعية، وأن شعب البحيرة كتلة تصويتية كبيرة، والمحافظة بالكامل تعزف سيمفونية في حب مصر.

وأضاف "أمنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في تغطية خاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، مذاعة عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنه كان هناك إقبال كبير ومشاركة قوية من المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الحجم مميز عن كل الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن المحافظة تكتب تاريخها اليوم وترسم مستقبلا جديدا.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919. وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.