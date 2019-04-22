قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية بعد نقلهم من العشوائيات نزلوا بقوة وشاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يرى أنهم أصحاب مصلحة من النزول في الاستفتاء، ويشعرون أن الدولة وقفت بجانبهم ونقلتهم من المناطق العشوائية شديدة الخطورة إلى مناطق جديدة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر": "الناس دي كانت بلا أمل، والقيادة السياسية الحالية وفرت لهم شقق سكنية في مناطق متطورة، هذا ليس منحة من الدولة بل حق لهم، مش عيب إننا نقول إنهم أصحاب مصلحة، الدولة وقفت معاهم فهما ردوا الجميل ووقفوا جنب الدولة".

وأشار الإعلامي، إلى أن العشوائيات تُعد فضحية إنسانية، والعمل على إخراج المواطنين القاطنين فيها للمناطق الحديثة شيء جيد للغاية.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.