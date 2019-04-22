قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات والتشكيلات التعبوية، بدأت بالانتشار والتواجد في كل المقرات الانتخابية بجميع المحافظات المصرية منذ الخميس الماضي.

وأكد الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "ON E"، وجود قوات من الصاعقة والمظلات والتدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة للتدخل الفوري لمواجهة أي مواقف طارئة، مشيرًا إلى وجود دوريات أمنية للشرطة العسكرية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن مستشفيات القوات المسلحة وعربات الإسعاف والإسعاف الطائر ووسائل التأمين الطبي والإطفائي موجودة على كل المستويات بجميع اللجان بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة كافة.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.