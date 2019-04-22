اعتقال 13 مشتبها في تفجيرات سريلانكا

أعلنت السلطات السريلانكية، الاثنين، أنّ الشرطة اعتقلت 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية التي استهدفت عدة فنادق وكنائس في أحد الفصح، وأوقعت أكثر من 200 قتيل و450 جريحًا.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدرًا في الشرطة، بحسب وكالة فرانس برس، قال إنّ الرجال الـ13 محتجزين في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها، وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو ليلة البارحة وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيس بوك وواتس آب، وفقا لـ"سكاي نيوز".

واستهدفت التفجيرات ثلاث كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد وأربعة فنادق في كولومبو. وقال مسؤولون وتقارير لوسائل الإعلام إن 27 قتيلا على الأقل من الأجانب بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا استمرت عقودا مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا في العاصمة.