أديب عن تفجيرات سريلانكا: ضربة إرهابية مرعبة.. "السواد عمى عينيهم"

أدان الإعلامي عمرو أديب التفجيرات التي شهدتها دولة سريلانكا التفجيرات وأسفرت عن سقوط أكثر من مئتي قتيل، وبالرغم من وقوع 8 تفجيرات متتالية إلا أن السلطات هناك أحبطت محاولات تفجير أخرى بعد أن وجدت قنابل موجودة داخل المطار، واصفًا الحادث بأنه ضربة إرهابية مرعبة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر"، أن 70% من شعب سريلانكا من الديانة البوذية، و15% من البوذيين، و10% من المسلمين، موضحًا أنه حتى الآن لم يتفهم أحد طبيعة الحادث أو أسبابه، مستطردًا: "العملية رهيبة وجبارة، محدش فاهم حتى الآن مين اللي ورا العملية دي".

وتابع: "الناس اللي بتعمل عمليات إرهابية السواد عمى عينيها، يوم يموتوا ناس في الكنائس، يوم يموتوا ناس في المساجد، بس لازم ناخد بالنا والعالم العربي كله ياخد باله خلال أيام الاحتفالات الخاصة بالأقباط، وتشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس".

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، أمس الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلن وزير دفاع سريلانكا، اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في أعقاب الانفجارات، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

فيما أعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.