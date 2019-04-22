حالة الطقس اليوم الاثنين 22 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 11 23

الإسكندرية 13 20

بورسعيد 11 19

الإسماعيلية 10 24

الزقازيق 12 24

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 16 26

العريش 12 19

قنا 08 26

الأقصر 13 28

أسوان 14 29

حلايب 19 24

شلاتين 17 27

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 21 36

المدينة المنورة 17 31

القدس 06 14

أبوظبي 24 39

الكويت 16 27