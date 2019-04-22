طارق شوقي يتحدث عن مكونات مشروع بناء نظام تعليمي جديد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نظرة عامة على مكونات مشروع بناء نظام تعليمي مصري جديد.

وقال "شوقي"، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ليل نهار على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي)، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

وأضاف أن "هذه نظرة سريعة حتى نعلم جميعًا حجم العمل وضرورة أن نؤمن بالهدف المنشود من أجل توفير تعليم عصري عالي الجودة لأبنائنا جميعًا".

وتابع: "تقوم الوزارة، كذلك بأعمال أخرى كثيرة ولكنني آثرت أن اكتفي بالعناصر الرئيسية فقط في هذا الرسم التوضيحي".