أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في الخارج شهد العديد من الحمالات على السوشيال ميديا لحث المصريين على عدم المشاركة، أو الذهاب إلى السفارات والقنصليات في الدول العربية والأوربية.

وأضافت "مكرم" في مدخلة هاتفية مع أية جمال الدين مقدمة برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، أنه رغم كل هذه الحمالات لم يلتفت إليها المصريين في الخارج، وشاركوا بكثافة في الاستفتاء.

وتابعت "مكرم" أن منطقة الخليج العربي بها أكبر كتلة تصويتيه، خاصة في السعودية، والأردن، والكويت، حيث كانت الكثافات في السفارات والقنصليات كبيرة جدا، كما أن أبناء الجاليات المصرية هناك ساهموا كثيرا في نقل المواطنين من أماكن التجمعات القريبة من أماكن أقامتهم إلى مقرات اللجان في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح أبواب اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر اليوم كآخر أيام الاستفتاء.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.