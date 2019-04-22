بدء التصويت فى آخر أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية بأسيوط أسيوط سعاد أحمد انتظمت عملية التصويت في الساعات الأولي من اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع لجان محافظة أسيوط حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة

انطلقت منذ قليل، عملية التصويت في اليوم الثالث والأخير بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع لجان محافظة أسيوط، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة.

وشهدت لجان الانتخابات بأسيوط منذ بداية اليوم الأول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ زحاما شديدا بمحافظة أسيوط خاصة بقرى ونجوع المحافظة حيث اصطف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي في الوقت الذي تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة كما تم تزويد اللجان بمبردات مياه ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أية بلاغات أو رصد لأي خروقات منذ بداية الاستفتاء ودون أية مشاكل

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186 ناخب، يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للأشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.