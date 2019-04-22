فتحت لجان دائرة أبوالنمرس والحوامدية ومنيل شيحة في الجيزة، أبوابها أمام المواطنين لليوم الثالث على التوالي، للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الاستفتاء.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أول أمس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.