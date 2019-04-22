وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الإقبال الكبير وغير المسبوق من جموع المصريين على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدى اليومين الماضيين واليوم، أنه تاريخي ولم يسبق له أي مثيل في أي استحقاقات سياسية سابقة.

وتابع أن تلك المشاركة صفعة قوية على وجوه الخونة من الجماعات الإرهابية، والذين استخدموا الآلة الإعلامية الممولة من النظامين الإرهابيين القطري والتركي، لبث السموم والأكاذيب والإشاعات لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال "عامر" في بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في مقدمة زعماء العالم الذين حذروا من خطورة الإرهاب والجماعات التكفيرية، ونجح بكل كفاءة واقتدار في توجيه الضربة القاضية على جماعة الإخوان الإرهابية، لينقذ مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله من حكم الفاشية الدينية، مطالبا من العالم أن يصحو من سباته، ويأخذ بالرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في المواجهة الشاملة ضد الارهاب والإرهابيين.

ووجه "عامر" التحية والتقدير للشعب المصري برجاله ونساءه وشبابه، ومختلف شرائحه لنجاحه الكبير في إسقاط وإفشال دعاوى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من قوى الشر والظلام والإرهاب، مؤكدا أن أمثال هؤلاء يجب القضاء عليهم من خلال التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهابيين.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.

فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز (بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.