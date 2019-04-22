هنأ الفنان محمد فؤاد المصريين على التعديلات الدستورية، مضيفًا أنه أدلى بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية، أمس، موضحًا "التصويت واجب وطني على كل فنان أن يشارك بأي عمل وبأي شكل يستطيع أن يقدمه، البلد محتاجة لينا لأنها بتمر بمرحلة صعبة، ومنحنى في التاريخ وهيتسجل على كل واحد، عمل ايه وموقفه ايه، ومصر تستحق مننا كتير".

وتابع "فؤاد"، خلال حديثه بمداخلة هاتفية على شاشة "ten"، أن صوته يختلف خلال غنائه الأغاني الوطنية، متابعًا "لما نيجي عند مصر كله بيقف انتباه وصوتي أوتوماتك بيكون واقف انتباه، والحماس في الغناء يكون على قدر حب مصر"، موجهًا الشكر لكل مطرب قدم أغنية وطنية.

وأشاد "فؤاد"، بإقبال الشباب على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، معربًا عن سعادته بسير عملية التصويت بالتعديلات الدستورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.