وصل القضاء إلى مقرات اللجان الانتخابية في مراكز ومدن محافظة أسوان، مع بداية اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تنطلق في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وتتم عملية الاستفتاء على الدستور في أسوان داخل 252 لجنة فرعية مقسمين على 230 مركزا انتخابيا، وعدد من يحق لهم التصويت بجميع المراكز والمدن 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية أمس الأول، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي اليوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات..

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء علي التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت علي التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.