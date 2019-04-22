أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع لجان الاستفتاء أمام المواطنين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على تعديلات الدستور.

وقال المحافظ فى بيان صادر اليوم، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، إن غرفة العمليات المركزية، لم تردها حتى الآن أي شكاوى تفيد بوجود أي معوقات تعكر من صفو الأجواء، وأن الاستفتاء يسير بشكل جيد، وتنوعت مظاهر الفرحة لدى المواطنين وعبروا عنها بالعديد من الأشكال والصور.

وأضاف أن هناك توافدا على لجان الاستفتاء من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير، مناشدا المواطنين بنطاق المحافظة، بسرعة التوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى بناء واستكمال مسيرة التنمية واستثمار هذه الساعات المتبقية لتحقيق أعلى نسب تصويتية.