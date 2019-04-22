وزير التنمية المحلية: المصريون انتصروا لمستقبلهم بالنزول إلى الاستفتاء

تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية اليوم، عملية التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، للتأكد من بدء العمل في اللجان.

ويتواصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدار اليوم، للتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الاستفتاء بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين في اللجان، وتوفير اللوجستيات اللازمة لعمل لجان الاستفتاء.

وأشاد شعراوي بإقبال المواطنين في اليومين الأول والثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء في جميع القرى والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ الحشود أمام اللجان تميّزت بالتنوع بين المرأة والرجل، لكن المرأة المصرية تصدّرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر، مطالبا المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في ثالث أيام التصويت على الاستفتاء على الدستور، للوصول إلى نتيجة مشرفة تليق بمصر وشعبها، صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرار أوضاعها.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.