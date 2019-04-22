شهدت لجان دائره السيده زينب إقبالا كبيرا، من المصوتين، الذين توافدوا للجان في تمام الساعة الـ9 صباحا، بالتزامن مع افتتاح اللجان ابوابها، أمامهم للادلاء بأصواتهم في آخر يوم للاستفتاء علي الدستور.

انتشرت قوات الشرطة والجيش، أمام مقر اللجان لتأمينها وتنظيم صفوف المصوتين.

وأجرى وفد برئاسة المهندس جشمال حنفي أمين قسم حزب مستقبل وطن، وسيد الهريسي وعثمان العبد بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن، جولة على اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية.

كما تواجد عدد كثيف من الشباب المتطوعين والذي يرتدون "تي شيرتات" مدون عليها عبارات "اعمل الصح.. انزل وشارك"، لمساعدة المصوتين في الوصول إلى لجانهم الانتخابية.

وسيطرت النساء وكبار السن على المشهد، منذ الصباح، وحرصن على المشاركة في الانتخابات، وهتفن "تحيا مصر.. تحيا مصر" أمام اللجان، فيما تغنى بعضهن ببعض الأغاني الوطنية، فضلا عن رقصهن وهم يرفعون علامة النصر.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.