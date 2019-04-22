نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة للعاملين لحث المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

قاد المسيرة الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية، وانطلقت المسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم مرورا بشارع الكورنيش و صولا لمدرسة الحديثة الإعدادية بنات.

وفتحت اللجان الانتخابية في سوهاج، أبوابها أمام الناخبين البالغ عددهم مليونين و977 ألفا و18 ناخبا وناخبة في 787 لجنة انتخابية للتصويت في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، مشددًا على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة ورصد الأحداث المتعلقة بالاستفتاء مع انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بصفة دائمة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.