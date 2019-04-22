أدلى عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بصوته على التعديلات الدستورية، اليوم الإثنين، في مدرسة جيل 2000 للغات في 6 أكتوبر، في ثالث أيام الاستفتاء.

وأعرب "العدوي"، عن سعادته بتلك الملحمة الوطنية والمشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا أن الشعب المصري يسير في طريق التنمية؛ ويريد استكمال مسيرة البناء والتعمير.

ووجه "العدوي"، الشكر إلى أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على تلك الروح الوطنية والصورة الحضارية التي نقلها العالم في المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.