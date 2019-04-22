شرطة سريلانكا تغلق محيط إحدى كنائس التفجير بعد العثور على طرد مشبوه

أغلقت، منذ قليل، الشرطة السريلانكية، محيط إحدى الكنائس التي تعرضت للتفجير بعد العثور على طرد مشبوه، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

هزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح. وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأسفرت عن مقتل 207 شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية. وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.