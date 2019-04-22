قناة العربية: "التوحيد الوطنية" مسؤولة عن هجمات سريلانكا

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل، نقلا عن تقارير إعلامية أن جماعة "التوحيد الوطنية" مسؤولة عن هجمات سريلانكا.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، أمس الأحد، استهدفت 3 فنادق و3 كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي. وأسفرت عن مقتل 190 شخصا وإصابة المئات حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري، وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار "الأخبار الكاذبة".

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.