تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ظهر اليوم الاثنين، عددا من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدينة سوهاج لليوم الثالث على التوالي.

شملت الجولة تفقد لجان الاستفتاء بمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بمنطقة الشبان المسلمين، ثم توجه المحافظ لمدرسة سوهاج الثانوية بنات، ومدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية المشتركة بمدينة ناصر، وأشاد المحافظ بوعي المرأة السوهاجية وأبناء سوهاج بشكل كبير، في التصويت على الاستفتاء.

واطمأن المحافظ على الأعمال التأمينية للاستفتاء، ومستوى الخدمات العامة بمحيط مقرات اللجان، وسير العملية الانتخابية، وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير، موجها بتوفير كافة سبل الراحة لهم، ولجميع عناصر تأمين الاستفتاء.

يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، منعقدة على مدار الساعة وتتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، ولم تتلقي أي شكاوى خلال اليومين الماضيين.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.