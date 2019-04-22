محافظ الجيزة يتفقد لجان التصويت: سعيد بالإقبال على المشاركة بالاستفتاء

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

تفقد محافظ الجيزة، المراكز الانتخابية لعدد من المدارس، واطمئن على التسهيلات التي قدمتها المحافظة لمواطنيها للتيسير عليهم في الاستفتاء، معبرًا عن سعادته بإقبال المواطنين ومشاركتهم في صناعة مستقبل الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، أنه جرى إزالة المعوقات للتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الانتخابات الرئيسية بديوان عام المحافظة في تواصل دائم مع الوحدات المحلية والمديريات للتنسيق والمتابعة الدورية لكل مسؤول، إضافه إلى تشكيل فرق مختصة تعمل بصفه دورية على مدار الـ24 ساعة لسرعة التعامل مع أي مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أي إشاعات قد تؤثر على سير الانتخابات.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.