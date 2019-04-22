تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثالث والأخير داخل عدد من اللجان والمقرات الانتخابية بمركز أبوقرقاص، حيث تابع الحالة العامة للجان وإقبال المواطنين على التصويت.

وتفقد المحافظ بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، اللجان والمقرات الانتخابية في مدرستي قاسم أمين الثانوية والإعدادية ، مشيداً بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان باليوم الأول للتصويت.

ودعا المحافظ المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ولم يشاركوا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية سرعة التوجه إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديموقراطي والإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، لإظهار الوجه الحضاري للشعب المصري، مؤكداً أن المحافظة وفرت جميع وسائل الراحة للمواطنين للمشاركة في الاستفتاء.