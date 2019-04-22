أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى فريد الرزاز، والدكتورة نبال السيد منيب، أعضاء في المجلس الأعلى للثقافة من بين المُشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك اعتبارا من 21 أبريل 2019 وحتى 15 يونيو 2020.

كما وافق رئيس الوزراء على تجديد تعيين عددٍ من أعضاء المجلس الأعلى من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك لمدة عامين، وهُم: الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، الدكتور أحمد علي مرسي، الدكتور أحمد مجدي حجازي، المستشارة تهاني الجبالي، الدكتور جابر عصفور، المخرج داود عبدالسيد، الدكتور راجح داود، الدكتور سعد الدين الهلالي، السفير سيد عبدالرؤوف الريدي، الدكتور سيد التوني، الدكتور علي الدين هلال، الدكتور علي محمود رضوان، الكاتب فاروق جويدة، الدكتور فتحي أبوعيانة، الدكتور فوزي فهمي، الدكتورة ليلى تكلا، الدكتور إسماعيل سراج الدين، الكاتب محمد سلماوي، الدكتور صلاح فضل، الدكتور محمود صبري الشبراوي، الدكتورة مشيرة خطاب، الدكتور مُراد وهبة، الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب مكرم محمد أحمد، الدكتور ممدوح الدماطي، والكاتب نبيل عبدالفتاح.