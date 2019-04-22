أدلى الدكتور عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق ووزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدوب العربية الأسبق وزوجته بصوتهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة القطامية في القاهرة الجديدة.

وقال "موسى"، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إنه يعتبر نفسه جزءا من الحركة الوطنية المصرية التي من حقها بل ومن واجبها التعامل بإيجابية مع المواقف المختلفة التي ترتبط بحياة وحاضر ومستقبل الناس في مصر.

وأضاف "موسى"، أن التعبير عن الموقف من التطورات المصرية بكل أمانة وصراحة، يعد واجب وحس وطني، متابعًا "يستوي في ذلك من يقول نعم في الاستفتاء عن اقتناع، ومن يقول لا عن اقتناع أيضاً."

وأوضح أن الاقتناع يجب أن يكون مبينا على الثقة في الذات المصرية والإدراك الصحيح للمصلحة الوطنية، مستكملًا "أما الاستقرار والتقدم الذين نرجوهما لمصر وشعبها، فيستلزمان أساساً استقرار الدستور، واحترام أعمدته وأركانه، وسيادة القانون".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.