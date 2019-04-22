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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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النفط ينتظر الانتعاش مع فرض العقوبات الأمريكية على مستوردي خام إيران

النفط ينتظر الانتعاش مع فرض العقوبات الأمريكية على مستوردي خام إيران

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" تقود مسيرة للدعوة للمشاركة بالاستفتاء

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" تقود مسيرة للدعوة للمشاركة بالاستفتاء

بالصور| ذوي الإعاقة يتصدرون لجان الاستفتاء بقرية السنانية في دمياط

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