تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجامعة العمالية للاطمئنان على سير عملية التصويت بها، في اليوم الثالث والأخير.

وأكد سعفان كثافة إقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يؤكد الوعي الكافي للمواطن المصري ودعمه لمصر، مضيفًا أن العامل المصري هو السند والساعد الأيمن الداعم للدولة المصرية.

وقال وزير القوى العاملة، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع غرف العمليات الفرعية بالمديريات، لإزالة أي مشكلات قد يواجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة، فضلا عن التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.