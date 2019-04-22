شهدت اللجنة رقم 17، بمركز شباب سموحة، دائرة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، إقبالا كثيفا من المواطنين المغتربين، وذلك للإدلاء بصوتهم بصناديق الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وقال المستشار زكريا الشافعي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس اللجنة الفرعية رقم 17 واللجنة العامة رقم 6 سيدي جابر، بمركز شباب سموحة، إن اللجنة كتلتها التصويتية 6 آلاف صوت.

وأضاف "زكريا"، لـ"الوطن"، أن اللجنة تضم أهالي دائرة سيدي جابر، بالإضافة إلى المغتربين، موضحا أنه من المتوقع قبل انتهاء اليوم وإغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9 مساء أن يتخطى الأعداد إلى 5000 ناخب، مشيرا إلي أن إقبال المغتربين على اللجنة بسبب قربها من الشركات والعاملين والمقيمين المغتربين بالدائرة المشار إليها.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.